غدًا.. اجتماعان بـ"الأعلى للإعلام" للانتهاء من تقرير أداء الشاشات في رمضان

كتب- مصطفى علي:

تعقد لجنتا الشكاوى والرصد، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا غدًا الأربعاء، للانتهاء من تقرير أداء الشاشات في رمضان فيما يخص البرامج والإعلانات، يعقبه اجتماع للجنة الدراما برئاسة مجدي لاشين للانتهاء مما يخص الجانب الدرامي، وذلك بعد رصد كافة المخالفات والإيجابيات التي وردت بالشاشات المختلفة.

وقالت الدكتورة هدى زكريا، عضو لجنة الدراما لمصراوي، إن اللجنة ستعقد غدًا أول اجتماعاتها عقب إجازة عيد الفطر، على أن يتم الانتهاء من التقرير خلاله، لافتة إلى أن التقرير سيضم كل ما ورد بالشاشات خلال الشهر الكريم وملاحظات المجلس بشأنها.