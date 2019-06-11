برلمانية تشيد ببدء التشغيل التجريبي لمحور 30 يونيو

كتبت ميرا إبراهيم :

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، ببدء التشغيل التجريبي لقناه السويس البرية "محور 30 يونيو" بتكلفة 5.2 مليار جنيه، موضحة أن محور 30 يونيو طريق تبادلي للطريق الموازي لقناة السويس، وهو طريق حر مزدوج بطول 95 كيلو مترًا وعرض 80 مترًا.

وأشارت، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن المحور الجديد يساهم في إقرار التنمية وتسهيل انتقال البضائع والأفراد بسهولة، مؤكدة أن الطرق الجديدة أولى خطوات فتح الباب أمام الاستثمار في المدن.

وأوضحت أن تنفيذ المحور يهدف إلى خلق محاور تنموية جديدة، ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، وتهيئة المجال لجذب الاستثمارات والسكان للمناطق التنموية الجديدة الواعدة، بالإضافة إلى أنه يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وزيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس الجديدة

ونوهت إلى أن المحور يتكون من اتجاهين، كل اتجاه يتكون من 5 حارات مرورية، "حارتان للنقل الثقيل و3 حارات للمركبات"، ويشمل المحور الجديد على 11 كوبري رئيسي و6 كبارٍ فرعية، ويوجد به 16 نفقًا، ويضم محطة رسوم للشاحنات والسيارات.