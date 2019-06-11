​"حساسين" يهنئ محمد صلاح بحصوله على المركز الثاني كافضل لاعب فى العالم

كتب-أحمد علي:

تقدم الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بالتهنئة القلبية للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد حصوله على المركز الثانى فى استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية الذى طرحته عبر موقعها الإلكتروني؛ لاختيار أفضل لاعب فى العالم.

وقال حساسين في بيان له أصدره، اليوم الثلاثاء، إن الفرعون محمد صلاح يستحق هذا المركز كأفضل لاعب فى العالم بعد أن متع عشاق ومحبي الساحرة المستديرة بمختلف دول العالم.

وتضمن الاستفتاء أسماء 10 لاعبين من أفضل المتواجدين في العالم وهم: محمد صلاح نجم ليفربول، ليونيل ميسي نجم برشلونة الذى فاز بالمركز الأول، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الهولندى فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول، الفرنسي كيليان مبابي، نيمار ثنائي باريس سان جيرمان، هازارد نجم تشيلسى المنتقل لصفوف ريال مدريد، الفرنسى أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.