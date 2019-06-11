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    البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

    02:42 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

    مجلس النواب - أرشيفية

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    وافق مجلس مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكا ر.

    يأتي مشروع القانون استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة فى السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثى للجامعات والمراكز البحثية.

    القانون سيعمل على إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمى ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق فى إنشاء فروع أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.

    وستكون الهيئة كيانًا اعتباريًا تمول البحث العلمي بأشكال مختلفة ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار حتى تتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التى تمولها. وشملت اختصاصات الهيئة الاشتراك فى وضع الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمى وتطوير المنتجات، ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.

    مجلس النواب تمويل العلوم والتكنولوجيا

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