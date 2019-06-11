طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولي

كتبت-ياسمين محمد:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين)، اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019 في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالي عدد 192 طالب/ طالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان صحفي، حرص خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات الفرعية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 12/6/2019 يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي عدد 620 ألفًا و782 طالب/طالبة، مقسمين كالتالي: إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفًا و383 طالب/طالبة، اللغة الفرنسية 2380 طالب/طالبة، واللغة الألمانية 19 طالب/طالبة.