30 عمارة ومسجد وكنيسة.. الموافقة على المخطط التفصيلي لمشروع أهالينا "2"

كتب- محمد نصار:

اعتمد المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة المخطط التفصيلي لمشروع أهالينا "2" على مساحة أرض 15 فدان بمحور ترعة الطوارئ بحي السلام أول استكمالاً لمشروع الإسكان الاجتماعي أهالينا الذي نفذته المحافظة بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية في إطار مخططها للقضاء على العشوائيات الخطرة ونقل سكانها إليها .

ويتضمن المخطط الذي أعدته كلية الهندسة بجامعة عين شمس إنشاء 30 عمارة سكنية تتكون كل منها من 10 أدوار وبدروم ومحلات تجارية ، بالاضافة إلى مناطق خدمات تشمل مسجد وكنيسة ومدرسة ومبنى إداري ومركز شباب نموذجي .

كما وافق المجلس على المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية المعروفة بأرض عماد بحي السلام أول والذي أعده أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني .

ويتضمن المخطط اعتماد خطوط التنظيم وتوفير الانتظار اللازم لكافة الأنشطة مع الالتزام بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فيما يخص المناطق الصناعية داخل الأحوزة العمرانية وأنواع الخدمات المسموح بها ، والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة الأثر البيئي للصناعات القائمة والمقترحة مع مراعاة كافة المعايير البيئية والصحية واشتراطات الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية ، بالإضافة إلى الالتزام بأن تكون النسبة البنائية للقطع السكنية لا تزيدعن 60% من مساحة المنطقة الصناعية .

ووافق المجلس على مشروع تخطيط الأراضي الواقعة حول محور الطوارئ بحي السلام أول بدءاً من حديقة بدر إلى الطريق الدائري بطول 9 كم والذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني .