إحداها بـ5 جنيهات.. 6 طرق لمشاهدة كأس أمم إفريقيا في البيت (بدون تشفير أو اشتراك)

كتب- محمد نصار:

ينتظر الملايين من المصريين انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في النصف الثاني من شهر يونيو الحالي، وسط حالة من البحث عن كيفية مشاهدة مباريات البطولة بأقل تكلفة ممكنة في المنزل بعيدًا عن المقاهي.

ويوضح مصراوي طرق مشاهدة مباريات البطولة عبر قناة "تايم سبورتس - Time Sports" منها طريقة على التردد الأرضي لا تتكلف سوى 5 جنيهات فقط.

وصلة بـ5 جنيه

أوضح صاحب محل كهرباء، بمنطقة باب اللوق، أنه يمكن مشاهدة قناة "Time Sports" على التردد الأرضي من خلال سلك الدش، ووصلة تليفزيون عادية "convert" بـ5 جنيهات فقط.

وقال لمصراوي، إن طريقة عمل هذه الوصلة بسيطة للغاية وغير مكلفة على الإطلاق: "بتخلع طرف سلك الدش من جهاز الريسيفر وتوصله في الوصلة اللي بـ5 جنيه، ثم وضعه في جاك الشاشة نفسها بعيدًا عن الريسيفر".

وتابع: "بعد كده بتجيب الضبط من التليفزيون وتعمل بحث تلقائي وتختار المنطقة أو البلد اللي أنت فيها، وضبط الإعدادات على نظام الهوائي وليس القمر الصناعي، وبانتهاء نتيجة البحث ستظهر قنوات التليفزيون الأرضي ومن بينها قناة Time Sports.

ريسيفر be out

قال محمود سيد، فني إلكترونيات، إن الجهاز يتيح 10 قنوات مشفرة من قنوات bein sport، إلى جانب قنوات الريسيفر العادي، ويبدأ سعره من 400 جنيه، ويحتاج لـ"سوفت وير" كل عامين بقيمة 200 جنيه

وأكد أن ريسيفر be out لا يحتاج إلى اشتراك الإنترنت إلا في بداية تشغيل الجهاز لتفعيل الاشتراك فقط، وبعد ذلك يكون التشغيل تلقائيًا دون الحاجة لاشتراك إنترنت، كما يعمل بتقنية Full Hd.

وقال محمود: "بتركب طبق جديد وبتوصله بالقديم عن طريق دايزك، وبتنقل من الريموت على القمر عرب سات، بتلاقي 10 قنوات be out".

ريسيفر Dvbt2

قال عمرو طلعت، صاحب محل إلكترونيات في باب اللوق، إن هذا الجهاز هو الجهاز الذي من المنتظر طرحه في الأسواق من قبل الهيئة الوطنية للإعلام خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ سعر الجهاز -حسب المعلن- من 350 جنيهًا حتى 600 جنيه؟

ريسيفر one shot

قال عمرو طلعت، إن ريسيفر one shot، يمكن من خلاله فتح قنوات بي إن كما يمكن مشاهدة مبارايات كأس الأمم الإفريقية من خلاله، موضحًا أنه يتميز بصورة "Hd" ويعمل بتقنية فيديو 4k، ويمكنه تشغيل القنوات المشفرة، كما يمكن تحديث الجهاز كل فترة لضمان الحصول على آخر التحديثات في نظام التشغيل.

وتابع: " الجهاز يوجد به اتصال بالإنترنت، ويمكن أن يعمل دون الحاجة إلى طبق ويمكنه فتح كافة القنوات التي تشاهدها على جهاز be out، ويبلغ سعره 650 جنيهًا".

وصلة بـ2 متر سلك

يقول محمد حسنين، فني تركيب دش، إن هناك طريقة أخرى لمشاهدة البطولة عن طريق تايم سبورتس، من خلال توصيل 2 متر سلك دش بجاك التليفزيونات القديمة "أبومسمارين"، وتركيبه في الشاشة، وعمل بحث تلقائي وضبط القناة

إريال عادي

يوضح حسنين، أن هذه الطريقة هي المعتادة والأرخص، وهي تثبيت شرائح من المعدن على عصا خشبية، وتوصيل طرف السلك بالجزء المعدني وتركيب السلك في الشاشة من خلال جاك أرضي.