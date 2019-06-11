  • عاجل:إحداها بـ5 جنيهات.. 6 طرق لمشاهدة كأس أمم إفريقيا بدون تشفير

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    المبعوث الأممي للتحالف الدولي ضد "داعش" يصل القاهرة

    10:58 ص الثلاثاء 11 يونيو 2019
    المبعوث الأممي للتحالف الدولي ضد "داعش" يصل القاهرة

    المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري

    كتب- طه عبيد:

    وصل مطار القاهرة الدولى جيمس جيفري ممثل وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الأممي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددا من المسؤولين لمناقشة جهود تعزيز الاستقرار والأمن في سوريا.

    قالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول جيمس جيفري، من خلال استراحة كبار الزوار، عقب وصوله على الطائرة الألمانية.

    وأعلنت وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، يلتقي "جيفري" الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والمبعوث الخاص الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش، بمقر وزارة الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، والتنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة حول القضايا الإقليمية.

    من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لسوريا جيمس جيفري ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبيرن، سيلتقيان مع مسؤولين مصريين وقيادة الجامعة العربية، لمناقشة النزاع المستمر في سوريا.​

    جيمس جيفري داعش مطار القاهرة الدولي سوريا

    الخبر التالى:

    رئيس جهاز مدينة ببدر: التفاوض مع 3 شركات كبرى لتشغيل مخابز جديدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان