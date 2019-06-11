المبعوث الأممي للتحالف الدولي ضد "داعش" يصل القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولى جيمس جيفري ممثل وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الأممي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددا من المسؤولين لمناقشة جهود تعزيز الاستقرار والأمن في سوريا.

قالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول جيمس جيفري، من خلال استراحة كبار الزوار، عقب وصوله على الطائرة الألمانية.

وأعلنت وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، يلتقي "جيفري" الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والمبعوث الخاص الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش، بمقر وزارة الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، والتنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة حول القضايا الإقليمية.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لسوريا جيمس جيفري ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبيرن، سيلتقيان مع مسؤولين مصريين وقيادة الجامعة العربية، لمناقشة النزاع المستمر في سوريا.​