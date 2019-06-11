10 أيام وينتهي الحجز.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان الاجتماعي- (سؤال- وجواب)

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كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان من حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ11 يوم 20 يونيو الجاري، بعد أن أعلنت الوزارة مد فترة التقديم 20 يومًا، بهدف تخصيص وقت أكبر للمواطنين للحصول على وحدة سكنية ضممن المشروع.

وينشر "مصراوي" في سؤال وجواب كل ما تريد معرفته عن هذا الإعلان، بعد مد فترة التخصيص.

1- كم يصل عدد الوحدات المطروحة للحجز؟

يشمل الإعلان الحادي عشر على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بنظام التمليك للمواطنين منخفضي الدخل.

2- أين تقع الوحدات المطروحة للحجز؟

سيتم طرح الوحدات في المناطق التالية: (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحي الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بني سويف– الضمرانية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا– أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط– طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر– الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).

3- هل سحب كراسات الشروط مستمر؟

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد مع استمرار تقديم المواطنين مستندات الحجز حتى يوم 20 يونيو الجاري.

4- أين تقع مكاتب البريد؟

تسهيلًا على المواطنين تم تخصيص 16047 مكتب بريد في المحافظات المطروح فيها الوحدات، وتتواجد في محافظة بني سويف، المكاتب التالية (الفشن الرئيسي – الفشن فرعي – ببا الرئيسي – فبرقة ببا – سدس بلد – الواسطى الرئيسي – الواسطى فرعي – الميمون)، ومحافظة المنيا، المكاتب التالية (المنيا الرئيسي – المنيا فرعي – المنطقة الصناعية – نزلة حسين – المنيا الجديدة – الشباب المستقبل)، وفي محافظة أسيوط، المكاتب التالية (ديروط الرئيسي – منفلوط الرئيسي – منقباد – أسيوط الرئيسي – أسيوط الجديدة – القوصية الرئيسي)، وفى محافظة الفيوم، المكاتب التالية (الفيوم الرئيسي – توفير الفيوم – الجون – الفيوم الجديدة – طامية – شدموه – دمشقين – هوارة المقطع).

كما تتواجد المكاتب في محافظة سوهاج، بـ(سوهاج الرئيسي – سوهاج فرعي – شارع التحرير – مدينة ناصر – حي الكوثر – مجمع المحاكم)، وفى محافظة قنا، المكاتب التالية (نجع حمادي – نجع حمادي فرعي – دشنا – الوقف – فرشوط – قنا الرئيسي)، وفي محافظة الأقصر، المكاتب التالية (العشى – الزناقطة – منشأة العماري – الزينة قبلي – الزينة بحري – الأقصر الرئيسي – سيدي أبوالحجاج)".

5- هل يمكن لأي مواطن التقديم للحجز في هذا المشروع؟

يمكن لأي مواطن التقديم للحصول على وحدة في هذا الطرح لكن لابد أن يتوافر به بعض الشروط والتي شملت أن يكون سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة، لا يكون المتقدم أو أي فرض من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواءً شقةً أو أرضًا، كما لا بد أن يكون مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها.

6- ماذا عن معدل الدخل؟

حدد صندوق التمويل العقاري ودعم الإسكان الاجتماعي، شروطًا في معدل دخل المتقديمن، بحيث يكون الحد الأقصى لدخل العازب 4200 جنيه، والحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه، ويكون الحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه.

7- كم يصل مقدم الحجز ومعدل القسط الربع السنوي؟

مقدم الحجز يصل إلى 14 ألف جنيه يتم سدادهم عند التقيدم بمكتب البريد، ويتم سداد دفعة التعاقد على أقساط ربع سنوية يصل القسط إلى 2000 جنيه، بينما يكون القسط الشهري والذي يبدأ بعد استلام الوحدة بين 500 و700 جنيه للشهر الواحد.

8- ما هي مواصفات الوحدات وأسعارها؟

الوحدات مساحتها موحدة تصل لـ 90 مترًا، (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، على أن تكون هذه الأسعار قابلة للزيادة بحد أقصى في حدود 10%.

9- هل كل من يتقدم سيحصل علة وحدة في المشروع؟

من المقرر أن يتم تخصيص شقق الإعلان الـ11 ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالقرعة الإلكترونية، لكن إذا زاد عدد المتقدمين على الوحدات يتم ترتيبهم وفقًا للأولوية والتي تبدأ بالمتزوج الذي يعول الأصغر سنًا، ثم الأرملة التي تعول، ثم المطلقة التي تعول، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عددًا، ثم العازب، كما توجد نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة.

10- كيف يتم التقيدم بعد سداد مقدم الحجز وشراء كراسة الشروط؟

يجرى التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (www.shmff.gov.eg)، بحيث يتم ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، كما يتم إرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع.

11- ما هي المستندات الخاصة بالحجز؟

يتم تجهيز صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)، شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بجانب المستندات الخاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلاً إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مؤرخة ومعتمدة.

12- هل يوجد أي وسيلة تواصل لمعرفه مزيد من المعلومات عن شقق الإعلان الحادي عشر؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي أكثر من وسيلة للتواصل مع المواطنين تتمثل في الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.​