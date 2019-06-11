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    "بشكل مفاجئ".. وفاة طبيبة أثناء عملها داخل غرفة العمليات

    02:45 ص الثلاثاء 11 يونيو 2019
    "بشكل مفاجئ".. وفاة طبيبة أثناء عملها داخل غرفة العمليات

    الطبيبة مارجريت نبيل حنا

    كتب - أحمد جمعة:

    نعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في وزارة الصحة، أمس الاثنين، الطبيبة "مارجريت نبيل حنا"، استشاري التخدير بمستشفى الساحل التعليمي، والتي وافتها المنية وهي تؤدي عملها داخل غرف العمليات.

    وقالت الهيئة في بيان اليوم: "فاضت روحها وجسدها الطاهر مبلل بعرق الكد والعمل، وكانت تخفف الآلام عن المألومين والمرضي".

    ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم الثلاثاء، من كنيسة مار مرقس في شبرا.

    وقال مصدر بالمستشفى، إن الطبيبة توفيت ظهر الاثنين، عندما كانت تتعامل مع حالة لتخديرها لإجراء عملية جراحية، ثم سقطت متوفية في الحال بشكل مفاجئ.
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    الطبيبة مارجريت نبيل حنا الهيئة العامة للمستشفيات وزارة الصحة وفاة طبيبة كنيسة مار مرقس
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