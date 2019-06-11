تعرف على أجندة عمل لجان مجلس النواب اليوم

كتبت- ميرا إبراهيم:

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

تناقش لجنة "الخطة والموازنة" قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية.

وتستكمل لجنة "الشئون الاقتصادية" نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.. وتنظر لجنة "الشئون الإفريقية" آخر التطورات في منطقة القرن الإفريقي.

وتناقش لجنة "الدفاع والأمن القومي" مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب عبدالمنعم العليمي و(60) نائباً، وسيلفيا نبيل لويس و(59) نائباً، وممدوح مقلد و(80) نائباً، وإيهاب منصور و(70) نائباً، وهبة هجرس أحمد و(60) نائباً) في ذات الشأن، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، الإدارة المحلية.

وتنظر لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ما تم إنجازه من إنشاء الـ13 مجمعاً صناعياً المتبقية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية على مستوى جميع المحافظات، وكذلك ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة لهيئة التنمية الصناعية المتعلقة بمدى إمكانية توفير حاضنات للأعمال بهذه المجمعات، وما تم اتخاذه من إجراءات لتسعير الأراضي بها وأسلوب طرحها للشباب، بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتناقش لجنة "الطاقة والبيئة" مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والتعليم والبحث العلمي.

وتواصل لجنة "التعليم والبحث العلمي" مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائبين ياسين عبدالصبور، وهاني النواصرة وستين نائباً آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، بالاشتراك مع لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما تواصل اللجنة مناقشة قرار رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة بتاريخ 27/10/2018، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.

وتستكمل لجنة "الشئون الدينية والأوقاف" نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.. كما تستكمل لجنة "الشئون الصحية" جلسات الاستماع لمشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية.

وتناقش لجنة "العلاقات الخارجية" قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019، كما تناقش اللجنة دور المجلس الاستشاري لعلماء مصر في حشد الطاقات الدولية: رؤى وآفاق مستقبلية"، بحضور الدكتورة مرفت الديب، منسق مجلس علماء مصر.

وتعقد لجنة "الإدارة المحلية" اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن التطوير المؤسسي لمنظومة المخلفات والقمامة وملف نظافة الشوارع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتناقش لجنة "التضامن الاجتماعي والأسـرة والأشخاص ذوي الإعـاقة" مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبي، وستين عضواً آخرين بشأن إصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية، بالاشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

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