تصل إلى 95%.. "الأرصاد" توضح كيفية مواجهة الرطوبة العالية

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كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الظاهرة الجوية التي تتسبب في الإحساس بالحر الشديد وهي الرطوبة النسبية.

وقال شاهين لـ"مصراوي"، إن درجات الحرارة حتى الآن لم تشهد اختلافًا مقارنة بالعام الماضي، لكن السبب الرئيسي في شعور المواطنين بنسبة حرارة أعلى في بعض الأيام التي لا تعتبر فيها درجات الحرارة مرتفعة يعود إلى نسب الرطوبة النسبية بشكل رئيسي.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الجوية، أنه لمواجهة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، يجب الجلوس في أماكن بها تيار هوائي، وعدم التواجد في الأماكن المغلقة، وكلما كانت الحجرة مكشوفة قل الإحساس بالحر.

وتابع شاهين: "لابد من ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والتي تساعد على التقليل من الإحساس بالحر والرطوبة المرتفعة".

وعن مفهوم الرطوبة أكد مدير مركز التنبؤات الجوية، أنها عبارة عن كمية بخار الماء الموجود في الهواء، ويعبر عنها بالنسبة المئوية، وكلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زادت كمية بخار الماء الذي يستطيع أن يحمله الهواء، لافتًا إلى أنه في يوم حار الرطوبة تصل لـ90% تعني زيادة كبيرة في كمية بخار الماء بالهواء ما يزيد الإحساس بالحر.

وأكد شاهين، أن الرطوبة يتم تحديدها أيضًا حسب درجة الحرارة وضغط الهواء، وكلما كان الهواء دافئًا زادت كمية بخار الماء الذي يحمله، وعندما يحتوي الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين، وبهذا يكون الهواء تشبع ببخار الماء.

وتابع: "تراوحت درجات الرطوبة خلال الأيام الحالية بين 80-85% على القاهرة، بينما وصلت إلى 95% في بعض المحافظات الأخرى".​