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    مرصد حلوان يرصد اقتراب "المشتري" من الأرض

    01:04 ص الثلاثاء 11 يونيو 2019
    مرصد حلوان يرصد اقتراب "المشتري" من الأرض

    مرصد حلوان

    كتب- أحمد مسعد:

    شهدت سماء مصر، مساء الاثنين، ظاهرة فلكية مثيرة للاهتمام حيث ظهر كوكب المشتري بوضوح لأقرب مسافة للكوكب الأرض ويمكن مشاهدته بالعين المجردة.

    وقال الدكتور أشرف أحمد شاكر رئيس معمل الفلك بمعهد البحوث الفلكية، إن كوكب المشتري هو ثاني أكبر جرام سماوي بمجموعته الشمسية بعد الشمس، مشيرًا إلى أن الكوكب من الكواكب الغازية للمجموعة الشمسية.

    وأضاف شاكر لمصراوي، أن الكوكب حاليًا في أقرب مكان للأرض وهو سوف يغادر عقب 72 ساعة القادمة، لافتا إلى أن الظاهرة تتكرر كل عام.

    وشهد مرصد حلوان توافد عدد من الأسر التي اصطحبت أبنائها لرؤية الظاهرة، مؤكدين أن الظاهرة تستحق عناء الطريق والتكلفة.
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    مرصد حلوان علم الفلك كوكب المشتري كوكب الأرض
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