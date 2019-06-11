وزيرة الثقافة تفتتح بينالي القاهرة بحضور عمرو موسى وفاروق حسني

كتب- محمد عاطف:

افتتحت وزيرة الثقافة، مساء الاثنين، يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب الفنون التشكيلية، الدورة الـ13 من بينالي القاهرة الدولي بقصر الفنون في ساحة دار الاوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين والشخصيات العامة.

وكان على رأس الحضور السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية السابق، والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، حيث يقام البينالي بمشاركة 80 فنان من 50 دولة، في قاعات قصر الفنون ومتحف الفن المصري الحديث ومجمع الفنون بالزمالك، خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 10 أغسطس المقبل.

ويعود البينالي بعد توقف دام 8 سنوات، وتشارك في هذه الدورة 13 دولة إفريقية ويحل عليها الفنان الفرنسي جيرار جاروست، ضيف شرف هذه الدورة، ويأتي ذلك في إطار السعي الجاد لعودة الأحداث الدولية المتوقفة والتي من شأنها تأكيد دور مصر الثقافي وريادتها التي كانت ومازالت أحد أهم دعائمها الهامة والمؤثرة على الصعيد الإقليمي والدولي.