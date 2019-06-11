"على أعلى مستوى".. 10 صور لـ استاد القاهرة قبل أيام من أمم أفريقيا

(مصراوي):

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا لزيارة المهندس مصطفى مدبولي، لاستاد القاهرة مساء الاثنين.

وتفقد "مدبولي"، الاستاد برفقة ​وزير الدولة للانتاج الحربى، ووزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الزيارة تأتي بهدف الوقوف على جميع التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفل افتتاح البطولة الأفريقية الأبرز، والمباراة الافتتاحية، التي ستجمع منتخبنا الوطني بنظيره الزيمبابوي، مساء 21 يونيو، كما يشهد إجراء مباريات المنتخب الوطني، حيث قام رئيس الوزراء بجولة في مختلف أنحاء الإستاد، وتفقد أيضاً حالة الطرق المؤدية إليه، والتى تم الانتهاء من تطويرها.

وتابع رئيس الوزراء: "ما انتهت إليه أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في استاد القاهرة، والتي شملت كافة مكوناته، وأكد مدبولي على تقديره للجهود التي تبذل في هذه الفترة من مختلف عناصر العمل والجهات المسئولة"، لافتاً إلى أن هذه البطولة تعدُ فرصة ذهبية لإظهار قدرة مصر الكبيرة على التنظيم والإعداد، وتحقيق الإنجاز في وقت قياسي، وهو أمر ليس جديداً على هذا البلد، كما يتطلع لأن تكون البطولة دفعة ايجابية لرياضة كرة القدم المصرية بفضل ما تم من تطوير للملاعب المصرية وتوفير التجهيزات على أعلى مستوى.

وشدد "مدبولي"، على ضرورة إجراء التجارب اللازمة لإضاءة الاستاد، والشاشات الإلكترونية، مع ضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع بكافة منطقة الاستاد.