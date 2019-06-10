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    "الإفتاء" تعلن عن قبول دفعة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج

    09:19 م الإثنين 10 يونيو 2019
    "الإفتاء" تعلن عن قبول دفعة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج

    دار الإفتاء المصرية

    كتب- محمود مصطفى:

    أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح باب الاشتراك في البرنامج التاسع لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج؛ وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.

    وقالت دار الافتاء - في بيان اليوم - إن البرنامج الذي سيقام في المدة من 17 يونيو الجاري وحتى 24 من يوليو القادم يهدف إلى تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.

    وأشارت إلى أنه يتوقع من المتدرب في نهاية البرنامج أن يكون قادرًا على إدراك الحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين، و فهم طبيعة كل طرف من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية والإلمام بالمهارات والخبرات اللازمة للحياة الزوجية إلى التعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج.

    وأوضحت دار الإفتاء أن مدة البرنامج ستة أسابيع، على مدار يومين في الأسبوع (الاثنين، والأربعاء)، لمدة ساعتين في اليوم، من الخامسة مساءً، بما يعادل (24) ساعة تدريبية.

    ودعت دار الافتاء الراغبين في الاشتراك بالبرنامج الى زيارة دار الإفتاء المصرية لسداد الرسوم المقررة، وإحضار صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وصورة شخصية.

    وأوضحت أن مواعيد تلقي الاشتراك في البرنامج من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء من الأحد إلى الخميس، ووضعت رقمًا للاستفسار هو (01144802021) من العاشرة صباحًا إلى الثالثة عصرا.

    دار الإفتاء المصرية تأهيل المقبلين على الزواج الحياة الزوجية

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