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    صرف 100 % من الأجر.. رئيس الوزراء يُعدل بند لائحة إعانات الطوارئ للعمال

    09:02 م الإثنين 10 يونيو 2019
    صرف 100 % من الأجر.. رئيس الوزراء يُعدل بند لائحة إعانات الطوارئ للعمال

    الدكتور مصطفي مدبولي

    القاهرة- مصراوي:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الإثنين قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لصندوق إعانات الطوارئ للعمال.

    وتضمن التعديل أن يتسبدل نص الفقرة 5 من المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002، على أن يكون الصرف بواقع 100 % من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 600 جنيه مصري شهريًا.

    وكانت البند قبل التعديل ينص على أن يكون الصرف بواقع ( 75 % ) من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا وحد أقصى 1000 جنيه شهريًا.

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    رئيس مجلس الوزراء صندوق إعانات الطوارئ للعمال اجور العمال

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