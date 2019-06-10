صرف 100 % من الأجر.. رئيس الوزراء يُعدل بند لائحة إعانات الطوارئ للعمال
القاهرة- مصراوي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الإثنين قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لصندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وتضمن التعديل أن يتسبدل نص الفقرة 5 من المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002، على أن يكون الصرف بواقع 100 % من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 600 جنيه مصري شهريًا.
وكانت البند قبل التعديل ينص على أن يكون الصرف بواقع ( 75 % ) من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا وحد أقصى 1000 جنيه شهريًا.
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