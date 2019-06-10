  • عاجل:الأرصاد تعلن بالدرجات تفاصيل طقس الثلاثاء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    البابا تواضروس يستقبل محافظ المنوفية للتهنئة بتدشين كنيسة العذراء

    08:16 م الإثنين 10 يونيو 2019
    البابا تواضروس يستقبل محافظ المنوفية للتهنئة بتدشين كنيسة العذراء

    البابا تواضروس ومحافظ المنوفية

    كتب-إسلام ضيف:

    استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بكنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات اليوم الإثنين، محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس، الذي قدم له التهنئة بمناسبة تدشين الكنيسة.

    ودشن البابا، اليوم كنيسة السيدة العذراء التابعة لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بمشاركة مطران الإيبارشية وعدد من أحبار الكنيسة.

    وتبادل البابا والمحافظ في نهاية اللقاء الهدايا التذكارية.

    البابا تواضروس محافظ المنوفية كنيسة العذراء مدينة السادات

    الخبر التالى:

    الحكومة: الإعلان عن 256 مصنعًا جاهزاً بالعاشر من رمضان خلال أيام
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان