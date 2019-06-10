من 3 إلى 5 سنوات.. ​رئيس الوزراء يتابع خطة تصنيع "التابلت" في مصر

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تصنيع التابلت في مصر، حضره اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الوزراء على أنه هناك تكليفًا من الرئيس السيسي بتصنيع التابلت محليًا، قائلاً: "هدفنا حاليًا هو سرعة حسم هذا الملف المهم بالاتفاق مع الشركة التي ستقدم أفضل المميزات، وتُحقق قيمة مضافة للصناعة المصرية من خلال نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر، مع الاعتماد أكثر على نسبة المكون المحلي".

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه تم تشكيل لجان بشأن هذا الملف، وأن هناك عروضاً من الشركات، كما سيتم تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لمصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لرفع مستوي المصانع التابعة لهما.

وأضاف أن وزارة التعليم حريصة على أن يتم إشراكها في ملف تصنيع التابلت للتأكد من توفير تابلت يٌحقق المعايير المطلوبة لمناهج التربية والتعليم.

وذكر بيان لمجلس الوزراء أن اللجنة المشكلة بين وزارات الإنتاج الحربي، والتربية والتعليم، والاتصالات درست العروض المقدمة من الشركات في ضوء الأهمية الكبرى التي يحتلها ملف توطين الصناعة في مصر وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية في التصنيع.

ونوه وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى إمكانية أن يكون التصنيع في مصر مركزًا للشركة التي ستقوم بذلك لتوزيع منتجاتها في دول المنطقة خاصة أفريقيا، بخلاف ما سيتم استخدامه محلياً، سواء في التعليم الثانوي أو المستخدمين العاديين.

ومن جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي أنه في ضوء التكليف الرئاسي لوزارة الاتصالات بتعميق التصنيع المحلي للإلكترونيات بقيمة مضافة لا تقل عن 50%، وفي إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، شاركت الوزارة في تكوين فريق عمل متكامل بهدف التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وجرى وضع قائمة بالأجهزة والمكونات الإلكترونية المستهدف تصنيعها محلياً وتحديد منهجية العمل.

وأضاف الوزير أنه جرى تحديد الأدوار الرئيسية للحكومة والمستثمر الأجنبي والجهات الصناعية المحلية، وإعداد خطة العمل ومدتها من 3-5 سنوات، وجارى التفاوض مع الشركات العالمية لاختيار أنسب العروض المقدمة.

وأوضح الوزير أن الشركة التي سيتم اختيارها ستقوم بضخ استثماراتها في مصر وتجميع وتركيب سطحي، وتجميع شاشة، وغطاء وشواحن وتجميع بطارية وتعبئة، مشيرًا إلى أن عملية تصنيع التابلت في مصر ستسهم في نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر وستوفر فرص عمل جديدة.

واتفق الوزراء على عقد اجتماع في بداية الأسبوع المقبل للاتفاق على تفاصيل هذا الملف، قبل حسم اختيار الشركة التي ستتولى التنفيذ.