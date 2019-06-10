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​عودة برنامج "واحد من الناس" لعمرو الليثي على قناة النهار.. السبت المقبل

06:39 م الإثنين 10 يونيو 2019
​عودة برنامج "واحد من الناس" لعمرو الليثي على قناة النهار.. السبت المقبل

الإعلامي عمرو الليثي

كتب- مصطفى علي:

يعود برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة "النهار"، السبت المقبل، بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، من خلال ظهور نخبة من ألمع نجوم الدراما المصرية والتى تألقت خلال شهر رمضان.

ويستضيف البرنامج من السبت إلى الإثنين المقبل في التاسعة والنصف مساءً عبر شاشة النهار على الهواء أسرة مسلسل "الزوجة ١٨" والفنان حسن الرداد.

كما يستضيف البرنامج الأحد المقبل، أسرة مسلسل "حدوتة مرة" بطولة غادة عبد الرازق، ويوم الإثنين يستضيف البرنامج أسرة مسلسل "سوبر ميرو" والنجمة إيمي سمير غانم.

وسيتم تكريم جميع النجوم بدروع القناة.

ويهدف برنامج واحد من الناس إلى إلقاء الضوء على المشروعات التنموية في جميع محافظات مصر وتقديم الدعم المالي والمعنوي للمواطنين، سواء رحلات عمرة او عمليات جراحية للفقراء، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن لدعم الفقراء والمحتاجين فى شتى محافظات الجمهورية.

عمرو الليثي برنامج واحد من الناس قناة النهار رمضان 2019 عيد الفطر

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