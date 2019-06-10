رئيس "النواب" يهنىء النائبة ماريان عازر على منصبها الجديد بـ"الروتاري الدولي"

كتب- أحمد علي:

هنأ رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، النائبة ماريان عازر، على اختيارها كأول متحدث مصري في مؤتمر "الروتاري الدولي السنوي" منذ بدايته عام 1910 بحضور 30 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم الذي استضافته ألمانيا مؤخرا.

وقال عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين- إن النائبة ماريان عازر نموذج للمرأة المصرية وقامت من خلال مشاركتها فى المؤتمر بالترويج لتنشيط حركة السياحة إلى مصر.

من جانبها، أوضحت عازر، أنها ألقت كلمة في المؤتمر الدولي الروتاري الذي أقيم بمدينة هامبورج بألمانيا بحضور 30 ألف شخص من أعضاء الروتاري وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها مصري في هذا الحدث الدولي الهام منذ أكثر من مائة عام.

وأكدت أنها كانت حريصة علي تسليط الضوء علي مصر بأسلوب غير مباشر عن طريق عرض فيديو مقبرة الملكة "نفرتاري" كنموذج للمرأة المصرية، وتحدثت عن مركب الروتاري العائم الذي جال صعيد مصر في رحلة نيلية بعد افتتاحه في أسوان بحضور الرئيس الدولي للروتاري.

وأضافت أنها أكدت على صورة التنوع في مصر وأسبابه وألقت الضوء على التنوع واحترام المرأة في مصر الفرعونية، كنموذج لرقي الحضارة المصرية وتقديرها للمرأة، مشيرة إلى أن ذلك ساهم في الترويج للسياحة، وأن العديد من الحضور أبلغوها بأنهم وضعوا مصر على أولوية زياراتهم.