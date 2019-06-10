مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود الأفريقية المشاركة في منتدى مكافحة الفساد

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، الإثنين، الوفود الأفريقية المشاركة في المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد والذي يعقد بمدينة السلام خلال يومي 12، 13 من الشهر الجاري، تحت عنوان "التنميه تبدأ بالنزاهه"، وذلك بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2018 أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.

يعكس المنتدى استعداد مصر للتعاون مع دول القارة الأفريقية في نقل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في مجال مكافحة الفساد، والذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة شهد بها عدد من المؤسسات الدولية.

وأنهت سلطات مطار شرم الشيخ بالتعاون مع محطة مصر للطيران بالمطار استعداداتها الخاصة لاستقبال ضيوف المؤتمر المشاركين خلال فترة انعقاده، وقام العاملون بتزيين صالات السفر والوصول والمعدات الخاصة بالخدمات الأرضية التابعة لشركة مصر للطيران.

ووضعت البانرات التي تحمل شعار المنتدى على الأتوبيسات التي تنقل الضيوف داخل أرض المهبط، فضلا عن تجهيز كافة معدات بالمطار لاستقبال الحدث الهام.

كما جهزت الشركة القابضة للمطارات برئاسة الطيار أحمد جنينه، فرق من العلاقات العامة بالتعاون مع شركة مصر للطيران برئاسة الطيار أحمد عادل لاستقبال الوفود المشاركة في المنتدي منذ لحظة ولها مطار القاهرة الدولي وإنهاء إجراءات وصولها وتسفيرها إلى شرم الشيخ مكان المنتدى، وتتوالى فرق من العلاقات بمطار شرم الشيخ استقبالهم وتوجيههم إلى أماكن اقامتهم بمدينة السلام.