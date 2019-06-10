عبدالعال لنائب هدد بالاعتصام: "أنت نائب تدافع عن مصالح المواطنين مش تعتصم"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أبدى النائب أحمد البعلي، عضو مجلس النواب، استياءه من تقاعس الحكومة عن أداء الخدمة الصحية في محافظة الإسماعيلية وخاصة فيما يتعلق بتعطل العمل داخل مستشفى حميات التل الكبير رغم انتهاء أعمال التطوير داخل المبنى منذ 14 عاما، مؤكدا أنه ناشد وزارة الصحة بحل الأزمة وإعادة افتتاح العمل مرة أخرى بالمستشفى دون أي تفاعل.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مؤكدا أن الإنشاءات داخل مستشفى التل الكبير كلفت الدولة أكثر من 70 مليون جنيه ورغم هذه التكلفة الكبيرة إلا أن العمل لا يزال متوقفا داخل المستشفى حاليا، مشيرا إلى أن المستشفى يخدم 6 محافظات كاملة، لأن المستشفى يتوسط محافظات مدن القناة ومحافظتى سيناء والشرقية، قائلا: "أنا اتكلمت كتير والمرة الجاية هيكون اعتصام في المجلس".

وعقب على حديثه عبدالعال: "مفيش اعتصام.. أنت نائب عن الشعب وتدافع عن مصالح المواطنين مش تعتصم"، ليقرر بعد ذلك حذف الكلمة من المضبطة.