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رئيس النواب: ملتزمون بالنسب الدستورية للصحة والتعليم في الموازنة

04:51 م الإثنين 10 يونيو 2019
رئيس النواب: ملتزمون بالنسب الدستورية للصحة والتعليم في الموازنة

الدكتور علي عبدالعال

كتبت - ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان يحرص على مراعاة النسب الدستورية التي أقرها الدستور بالنسبة لتخصيص نسبة من الناتج القومي الإجمالي لتمويل التعليم والصحة والبحث العلمي عند إقرار الموازنة العامة للدولة.

وقال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إن الموازنة العامة تراعي فيها النسب التي نص عليها الدستور، وكيفية حسابها، وحريصون كل الحرص أن تتفق وتتلاءم مع النصوص الدستورية.

وشدد "عبدالعال"، على أن البحث العلمي يحتاج إلى مزيد من الدعم المادي الموجود حاليا إلا أن البرلمان يقر الموازنة العامة للدولة من خلال المتاح من إمكانيات.

علي عبدالعال وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم مجلس النواب

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