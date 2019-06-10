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توفيَّ اليوم.. "التعليم" تنعي أحد مقدري اللغة العربية للثانوية العامة

04:39 م الإثنين 10 يونيو 2019
توفيَّ اليوم.. "التعليم" تنعي أحد مقدري اللغة العربية للثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

نعى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وخالد عبدالحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، خالد عبدالرحيم فرج، كبير معلمي اللغة العربية وأحد مقدري المادة بقطاع أسيوط، الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وتقدمت الوزارة بالتعازي لأسرة الفقيد، الذي وافته المنية بعد نقله إلى مستشفى الشرطة في أسيوط، إثر إصابته بأزمة قلبية خلال توجهه لأداء عمله باللجنة، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته.

ووجه وزير التربية والتعليم، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشييع جثمان الفقيد.

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