رئيس الجايكا في الشرق الأوسط وأوروبا يزور مشروع مركب خوفو الثانية

كتب- محمد عاطف:

أشاد ساكاموتو تاكيما مدير وكالة اليابان للتعاون الدولي"الجايكا" في الشرق الأوسط وأوروبا بمراحل العمل بمشروع مركب خوفو الثانية بمنطقة آثار الهرم، متمنيا التوفيق والنجاح للمشروع ولفريق العمل.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم والوفد المرافق له لموقع مشروع مركب خوفو الثانية للوقوف على آخر التطورات التي يمر بها المشروع، حيث كان في استقباله ممدوح طه المشرف الأثري بالمشروع، وعيسي زيدان مدير الترميم بالمشروع، وهيروماسا كروكوتشي مدير الجانب الياباني.

وحرص مدير الجايكا على مشاهدة عملية رفع الأخشاب من حفرة المركب وإدخالها إلي معامل الترميم بالموقع باستخدام الطرق العلمية المتبعة في ذلك، واستمع الى شرح لخطوات الترميم التي تتم لجميع القطع الخشبية المستخرجة، وأعمال التوثيق التي يقوم بها فريق العمل بإستخدام التصوير ثلاثي الأبعاد ( الليزر سكان ) لجميع القطع الخشبية.

من جانبه، أشار ممدوح طه المشرف الأثري بالمشروع، إلى أن فريق العمل قام باستخراج ما يقرب من ١٠٦٠ قطعة خشبية من إجمالي ١٢٦٠قطعة، وتم ترميم ١٠٣٠قطعة، ونقل ٨٢٤ قطعة خشبية إلى المتحف المصري الكبير بميدان الرماية.

واوضح أن مشروع مركب خوفو الثانية مشروع مصري ياباني مشترك بين وزارة الآثار وجامعة هيجاشي الدولية اليابانية برئاسة الدكتور ساكوجي يوشيمورا وبدعم من الجايكا.