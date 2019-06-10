"شطارة وزير".. أزمة في "أفريقية النواب" بسبب الهجوم على الأوقاف

كتب - أحمد علي:

شهد اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب عبد الهادي القصبي، لمناقشة خطة وزارة الأوقاف، لدعم التواصل المصري الإفريقي ومبادرة التسامح الديني، مشادة كلامية بين وزير الأوقاف، والنائب هشام مجدي.

كانت البداية ما قاله النائب هشام مجدي: "شطارة الوزير فى الكلام سيجعله يستمر طويلًا، لكن هناك خيبة أمل، لأن هذا هو اللقاء الثانى ويتكرر فيه نفس الكلام، وما قالته الوزارة كان يمكن إرساله في بيان للمجلس، دون تكلفة البرلمان مشاريب وإضاءة وغيره".

​وتحفظ الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على ماقاله النائب، بقوله: "جئنا بدعوة كريمة من اللجنة، ولو أرسلنا ورقة سيكون استخفاف بكم، نطالب بالاعتذار".

وقال وزير الأوقاف بانفعال: "أتحدى أن يكون ما قولته أقوال لا تنفذ، لأن هذا معناه إننا جايين نبيع كلام، أنا رجل دعوة قبل أن أكون وزيرًا، ولم يحدث أن أصدرنا بيان بأرقام حقيقية، نحن رجال أفعال وليس أقوال، قدمنا برنامج الوزارة مع برنامج الحكومة الذي عرض على البرلمان وتم اعتماده، ونقدم بيان شهري لمجلس الوزراء عن ما نقوم به، وبيان ربع شهري عن أفريقيا".

وقال النائب هشام مجدى، إنه لا يقصد الحديث عن أمور شخصية، ويعلم إنجازات وزارة الأوقاف، ولكن يريد معرفة الخطة المستقبلية تجاه أفريقيا.

وقرر النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، حذف العبارات التي جاءت على لسان النائب هشام مجدي من المضبطة.