نائب قنا لـ"عبد العال":" اللي بيموت مش بنلاقي ميه نغسله"

كتب- أحمد علي:

طالب النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بضرورة تشكيل لجنة من الحكومة لبحث إشكالية نقص المياه وانقطاعها عن مركز نجع حمادي على فترات كثيرة، والعمل على وضع حل لهذه الأزمة في أقرب وقت.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مؤكدا أن الأهالي يعانون كثيرا جراء هذه الأزمات متابعا: "اللي بيموت مش بنلاقي ميه نغسله به".

من ناحيته طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بضرورة العمل على إنجاح تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسيعد ليحقق النجاح في باقي المحافظات، بالعمل على تطوير المستشفى الجامعي.