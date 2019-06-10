برلماني يطالب وزيري النقل والتنمية المحلية بتجهيز طرق السويس قبل أمم أفريقيا

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

طالب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، وزيري النقل والإدارة المحلية بضرورة تجهيز الطرق بمحافظة السويس قبل بطولة أمم أفريقيا، التي تبدأ بعد أيام قليلة، قائلا: الطرق بالمحافظة تعاني من مشاكل في الإنارة والعلامات المرورية.

وأشار النائب، في بيان عاجل بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، إلى أنه لا يوجد هناك إضاءة أو خطوط فسفورية على طريقي السويس – القاهرة، والسويس – السخنة، والسويس – الإسماعيلية.

وقال النائب: من المفترض أن هذه الطرق تكون جاهزة قبيل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن ستاد السويس الرياضي سيشهد مباريات في البطولة، فضلا عن إقامة استراحات للفرق والمشجعين الأجانب.