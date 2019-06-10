اقتراحات البرلمان توافق على ضم مدة الأجر اليومي كخبرة للعاملين بقصور الثقافة

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، بسرعة ضم مدة الأجر اليومي كمدة خبرة للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ممن جرى تثبيتهم على كل درجات مالية عام 2016، ولم يتم ضم مدة الأجر اليومي لهم، وذلك في حضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض.

وأوضح النائب محمد حمدي دسوقي، أن 1500 عامل، تم تعيينهم بالهيئة بنظام الأجر اليومي، لمدد تتراوح بين 3-4 سنوات، وأنه تم التعاقد معهم في العام 2015، وتم تثبيتهم في 2016، ولم يتم ضم هذه المدة عند التثبيت.

واعتبر دسوقي أن ضم المدة للعاملين هي حق قانوني، استنادا لنصوص قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه ليس من العدالة المماطلة في ضم تلك المدة، بما يترتب عليه إضاعة الحقوق في الترقيات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قبل 30 يونيو 2019.

وشدد دسوقي على أن توصية اللجنة بالموافقة، ملزمة للجهات التي خاطبها في طلبه، وهم وزراء الثقافة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.