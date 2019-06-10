أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

مشروعات البرلمان توافق على قرض فرنسي لدعم المشروعات النسائية

02:41 م الإثنين 10 يونيو 2019
مشروعات البرلمان توافق على قرض فرنسي لدعم المشروعات النسائية

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، بضرورة إبرام بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي، لإدارة أموال القروض، لتعظيم الاستفادة من القروض بشكل أفضل.

كما وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم الاثنين، على الاتفاقية الموقعة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي يتيح بمقتضاه للحكومة المصرية، تسهيلات ائتمانية بواقع 50 مليون يورو ومنحة بمبلغ مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.​

مجلس النواب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد كمال مرعي المجلس القومي للمرأة التضامن الاجتماعي

الخبر التالى:

اقتراحات البرلمان توافق على ضم مدة الأجر اليومي كخبرة للعاملين بقصور الثقافة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان