مشروعات البرلمان توافق على قرض فرنسي لدعم المشروعات النسائية

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، بضرورة إبرام بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي، لإدارة أموال القروض، لتعظيم الاستفادة من القروض بشكل أفضل.

كما وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم الاثنين، على الاتفاقية الموقعة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي يتيح بمقتضاه للحكومة المصرية، تسهيلات ائتمانية بواقع 50 مليون يورو ومنحة بمبلغ مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.​