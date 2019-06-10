أول تحرك برلماني بشأن فصل 36 ألف معلم بوزارة التربية التعليم

كتب- أحمد علي:

انتقد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم، ما تم من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن المسابقة الأخيرة التي أجريت بشأن المعلمين لسد العجز، في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، مؤكدا أنه لا يوجد في الدنيا تعاقد لمدة شهرين مع المعلمين ثم يجرى فصلهم مرة أخرى.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم أعلنت مسابقة في العام الماضي وتقدم حوالي 600 ألف معلم، تم قبول 36 ألف معلم، والتعاقد معهم لمدة شهرين في ظاهرة جديدة على المجتمع، وبذل المعلمون جهودًا كبيرة من أجل الالتحاق وتجهيز الأوراق ليفاجأوا بفصلهم من أجل التقدم في مسابقة جديدة يوليو المقبل.

ولفت أباظة إلى أن هذا التصرف يعد إطارًا مترهلًا وغير مقبول، قائلا: "حال المعلمين الذين تم قبولهم وفصلهم يصعب على الكافر ونستغيث بالجميع في الدولة من أجل مستقبل هؤلاء المعلمين والحفاظ عليهم".

من جانبه، انتقد أيضا النائب عمر مصيلحي عدم تفعيل لائحة قانون ذوي الإعاقة رغم صدور القانون واللائحة الداخلية.