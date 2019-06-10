بمشاركة مصرية.. بدء أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي بقصر الأمم بجنيف، اليوم الإثنين، بمشاركة 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية بتمثيل ثلاثي للحكومات والعمال وأصحاب الأعمال، بحضور غاي رايدر مدير عام مكتب العمل الدولي.

وانتخب المؤتمر في بداية أعمال جون جاك رئيسا للدورة الحالية للمؤتمر، ونواب الرئيس عن الحكومات مارجريدا أزاتا من أنجولا، وعن أصحاب العمال جاكلين ميجو من كينيا ، وعن العمال بلامين ديميتروف من بلغاريا .

كما انتخب أعضاء هيئة مكتب الدورة جيراردو مارتينز من الأرجنتين، وبير نارد من فرنسا، ماري ليوكياة من سنغافورة، وماريا فيماندا من أنجولا، وباسكير من نيوزلاندا.

وترأس وفد مصر الثلاثي وزير القوى العاملة، بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف ، ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا منها مستقبل العمل أكثر إشراقًا.. شعار الدورة ،الذى سوف يناقش من خلال كلمات الدول الأعضاء بتمثيلها الثلاثي في الجلسة العامة للمؤتمر.

كما تناقش لجنة العنف والتحرش فى عالم العمل "نشاط معيارى- مناقشة ثانية"، بهدف اعتماد اتفاقية مكملة بتوصية خاصة بالموضوع.

كما يناقش المؤتمر عددا من التقارير حول تطبيق اتفاقيات العمل الدولية ، والتعاون في مجال دعم أهداف التنمية المستدامة .

وعقدت المجموعة العربية اجتماعا تنسيقيا بفرقها الثلاث برئاسة فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية للتشاور بين الوفود العربية حول الموضوعات ذات الاهتمام والمصالح المشتركة وتشكيل رئاسة وممثلى المجموعة العربية فى كل من لجنتى التنسيق والصياغة ، ومن المقرر أن يرأس اجتماعات المجموعة فى هذه الدورة كميل شاكر أبو سليمـان وزير العمل بدولة لبنان، وجرت العادة والعرف أن يرأسها الوزير الذى ترأس الدورة الأخيرة لمؤتمر العمل العربى إبريل 2019 أو من ينوب عنه .

وطالب المطيري في بداية الاجتماع بضرورة استخدام العربية والتوسع فيها من خلال المدخلات داخل اجتماعات منظمة العمل الدولية ، مؤكدا علي جميع أعضاء المجموعة الالتزام بذلك .

كما أكد أن القضية الفلسطينية هي قضية المجموعة العربية كلها ، مشددا علي ضرورة عقد المجموعة ملتقى دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال الدورة ، حيث يمثل هذا الملتقى فرصة حقيقية لتجميع الأصدقاء ومحبى السلام حول العالم للتعريف بحقيقة الأوضاع غير الإنسانية التى يمر بها عمال وشعب فلسطين ، والتنديد والاستنكار الجماعى للممارسات والإجراءات التعسفية للاحتلال الإسرائيلى لدفع مكونات المجتمع الدولى إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبها، أكد وزير القوى العاملة، أن منظمة العمل الدولية متفهمة بكل الخطوات التي قامت بها مصر منذ عام 2016 حتي الأن ، وما قامت به من تطبيق معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها في أطار حرصها علي توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية.