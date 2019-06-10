ننشر ملامح التشكيل النهائي لـ"هيئة مكتب الصحفيين" بعد "التوافق"

كتب- مصطفى علي:

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا مطلع الأسبوع المقبل؛ للاستقرار بشكل نهائي على تشكيل هيئة مكتب المجلس وإعلانه رسميًا بعد مرور 3 أشهر على انتخاب مجلس النقابة، باعتبارها أطول مدة في تاريخ النقابة تمر دون تشكيل هيئة المكتب.

وكشفت مصادر بالمجلس لمصراوي، أن أعضاء المجلس توصلوا لاتفاق شبه نهائي على مناصب هيئة المكتب واللجان تمثلت في تولي محمد شبانة منصب السكرتير العام، وجمال عبدالرحيم منصب الوكيل الأول للنقابة ورئيس لجنة التدريب والتطوير وكذلك رئيس لجنة التحقيق، كما ينوب عن النقيب في جميع الصلاحيات حال غيابه وفقا لنص قانون النقابة.

وأضافت المصادر، أن خالد ميري سيتولى منصب وكيل ثانٍ النقابة ورئيس لجنة القيد، خاصة وأنه لم يتم النص في القانون على ضرورة أن يتولى القيد الوكيل الأول فقط، على أن ينضم له في عضوية اللجنة كلاً من: محمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن يتولى هشام يونس منصب أمين صندوق النقابة وعمرو بدر رئاسة لجنة الحريات وأيمن عبد المجيد رئاسة مشروع العلاج وحماد الرمحي لجنة الخدمات ومحمد يحيى يوسف لجنة المعاشات، كما يتولى محمود كامل رئاسة اللجنة الثقافية ومعها الروابط والشُعب بعد انضمامها لها، وكذلك يتولى محمد سعد عبد الحفيظ لجنتي الشؤون العربية والإسكان، وأخيرًا يتولى حسين الزناتي منصب رئيس لجنة النشاط.

وكشفت المصادر، أن محمد خراجة رفض تولي أي لجان حتى الآن بعد ترسية منصب أمين الصندوق على هشام يونس، خاصة وأنه كان يرغب في تولي المنصب باعتباره متخصص في الملف الاقتصادي وله علاقات واسعة بمختلف البنوك وخبرات إدارية في هذا الملف.