أول تعليق من التعليم على تداول امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- محمود بكار:​

علق وزير التربية والتعليم، على تداول امحتان الاقتصاد والإحصاء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بعد دقائق من بدء الامتحان، قائلًا: "إن كل الحالات الفردية التي تفعل مثل هذه الأشياء نعاقبها".

وأضاف الوزير، لمصراوي، أن الغالبية الساحقة من الطلاب يؤدون الامتحان بهدوء، قائلًا: "رجاء ملاحظة أن الحالات الفردية كلها يتم عقابها، وأن الغالبية تمتحن في هدوء، وبالتالي لا يجب تضخيم هذه الأمور المتوقعة للأسف".

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الاثنين، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء، وهي مادة يترتب عليها النجاح والرسوب، ولكن درجاتها لا تضاف للمجموع.

وتداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أسئلة الامتحانين بعد نحو 15 دقيقة من بدء كل منهما.

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