"حبس وغرامة وإلغاء امتحان".. التعليم: لا تراجع عن عقوبة الغش بالثانوية

كتبت- ياسمين محمد:

قال وزير التربية والتعليم إن الوزارة جادّة في تطبيق عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة، التي تصل للحبس والغرامة وإلغاء الامتحان، ضد من يحاول الإخلال بالعملية الامتحانية، بتصوير الامتحان أو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس الأحد، أن العام الدراسي الماضي 2017 - 2018، شهد تطبيق العقوبة على 82 طالبًا، أحدثوا شغبًا بإحدى اللجان، دون الالتفات لأي دعوات لتخفيفها.

وقال الوزير إن الغش هو النقيض الأول للتعلم الحقيقي، لذا لن تتراجع الوزارة عن تطبيق القانون ليكون رادعًا لكل من يحاول الغش.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، السبت، الموافق 8 يونيو 2019، وتستمر حتى 3 يوليو المقبل، وتقدم للامتحانات نحو 659 ألف طالب وطالبة أمام 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وطبقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحان، فإن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.

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