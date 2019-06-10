تصل لـ41.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم وغدا الثلاثاء تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات على كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف عبدالعال لمصراوي أن الطقس سيكون معتدلا على السواحل الشمالية، فتتراوح درجات الحرارة بين 29 و31 درجة، بينما سيكون مائلا للحرارة على القاهرة والوجة البحري، فوصلت درجات الحرارة اليوم الاثنين على القاهرة 35 درجة، ومن المتوقع أن تصل غدا الثلاثاء إلى 37 درجة.

وتابع: "الطقس سيكون شديدة الحرارة على مناطق الصعيد نهارا لطيفا ليلا، فتسجل درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد 41 درجة".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة جدا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الشمالية، محذرا سائقي السيارات من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الصريحة والقريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن إحساس المواطنين بالحرارة لا يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة، ولكن بسبب زيادة نسب الرطوبة التي تصل إلى 95% على المناطق الشمالية و85% على القاهرة والوجة البحري، ما يزيد الإحساس بشدة الحرارة.