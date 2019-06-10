التعليم ترد على مزاعم تسريب امتحانات الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

قال وزير التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد، دون أي مشكلات تذكر، مقارنة بحجم العملية الامتحانية التي تضم نحو 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس الأحد، أنه خلال امتحان اللغة العربية، تمكن 4 أو 5 طلاب فقط من الدخول بكاميرات، وصوروا أجزاء من أسئلة الامتحان وتداولوها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأبدى الوزير استياءه، من استغلال البعض ممن أتاحت لهم الوزارة الامتحان في لجنة خاصة؛ نظرًا لظروف المرض أو الإعاقة، حالتهم لتصوير الامتحان وتداوله؛ نظرًا لأنهم لا يطبق عليهم إجراءات التفتيش مثل باقي الطلاب في اللجان العامة: "للأسف إن جزء من اللي صوروا الامتحان ناس إحنا مقدرين ظروفهم بسبب مرضهم أو إعاقتهم وسمحنا ليهم بالامتحان في لجنة خاصة، ومش بنفتشهم زي باقي الطلاب في اللجان العامة".

وأكد أن الغش من الثقافات السيئة التي تحاول وزارة التربية والتعليم تغييرها، مؤكدًا أن البعض اخترل فكرة التطوير في الصف الأول الثانوي، بإدخال التكنولوجيا، في حين أن الوزارة تهدف لتغيير الثقافة من الغش للتعلم الحقيقي.

وقال إن الطالب لو أدرك قيمة التعلم لم يكن يبحث عن جمع درجات دون حق، مؤكدًا أن الغش لا يزال ظاهرة في المجتمع.

ولفت الوزير إلى أن امتحانات هذا العام لن تشهد أي تسريبات، كما حدث خلال العامين الماضيين منذ تطبيق نظام "البوكليت"؛ لأن جميع أجهزة الدولة تشارك في عملية تأمين الامتحان، وجهات سيادية تشرف على حركة كراسات الامتحانات وفق منظومة معقدة.

وشدد أن أي مدع بتسريب الامتحان، قبل يوم أو يومين من أداء الطلاب له، بمقابل مادي، هو كاذب ومبتز "أي حد يدعي تسريب الامتحان كذاب وبيبتز الناس وبيمارس نصب علني، وأي حد يقول جاله الامتحان وبيطلب فلوس نصاب".

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