"عملت قَلَبان".. أول تعليق لـ"سياحة النواب" على صور صلاح عبر إنستجرام

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد سعيد حساسين، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بنشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، صورًا له، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، في الجونة، موجها التحية له.

وقال "حساسين"، في بيان اليوم، إن عمل الفرعون محمد صلاح يدل على وطنيته وحبه الشديد لمصر وحرصه على الدعاية والترويج للسياحة المصرية عالميا، خاصة أن هناك الملايين من عشاق النجم محمد صلاح الذين يتابعون كل نشاطاته ثانية بثانية، مؤكدا أن صور محمد صلاح لها أثر كبير عالميًا.

وتابع: "الصور عملت قلبان كبير جدًا لما نزلت وكانت أحلى دعاية مجانية لمصر ولا تقدر بثمن".