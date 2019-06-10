صور- "تذاكر إلكترونية".. مصدر يكشف خطة تشغيل مترو مصر الجديدة

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كتب- أسامة عبد الكريم:

كشف مصدر بالشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، عن خطة تشغيل مترو مصر الجديدة، والتي تنطلق تجريبيا أمام الركاب السبت المقبل.

وأوضح المصدر لمصراوي، الاثنين، أن منظومة تشغيل المحطات الجديدة، تضم طاقم تشغيل القطارات وصرافي تذاكر، وفرق صيانة دورية منتشرة بجميع المحطات.

وأضاف المصدر، أن طاقم التشغيل يشمل رئيس محطة ومشرفين بمحطات "هارون ونادي الشمس" ذات الكثافة الاقل، بينما يشمل طاقم التشغيل بمحطة "الألف مسكن" المزدحمة، يضاف إليها مشرف ثالث ليصبح 3 مشرفين، فضلا عن مراقب تحكم مركزي لمراقبة الحركة.

وأضاف، أن كل محطة تضم 8 ماكينات لصرف التذاكر، بواقع موظف لكل ماكينة، بنظام 3 ورديات على مدار اليوم، لكل وردية 8 ساعات.

وأوضح المصدر، أن المحطات الجديدة مزودة بأفراد أمن يحملون أجهزة XRay، بجانب تزويد المحطات بماكينات TVM لاستخراج التذاكر إلكترونيًا.

ولفت إلى أنه سيعمل بالمحطات الجديدة 11 قطارا مكيفا بواقع 420 رحلة يوميا، موضحا أن مسار القطار ينطلق من محطة العتبة وحتى محطة نادي الشمس الانتهائية بمصر الجديدة، دون الوقوف بمحطة هيلوبوليس.

وذكر أن المحطات الجديدة ستنقل مليون راكب شهريا، بمتوسط 30 ألف راكب يوميا، بخلاف نظام الاشتراكات.