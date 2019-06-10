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    "صناعة البرلمان" تشيد بدور المجلس التصديري للحاصلات الزراعية

    11:13 ص الإثنين 10 يونيو 2019
    "صناعة البرلمان" تشيد بدور المجلس التصديري للحاصلات الزراعية

    المهندس محمد فرج عامر

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدور المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، لدوره في تشجيع الصادرات المصرية للدول العربية، حيث استوردت الدول العربية نحو 38% من إجمالي صادرات الحاصلات المصرية خلال 8 أشهر، في الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية إبريل 2019.

    وقال عامر، فى بيان له اليوم إن الدول العربية استوردت 1.257 مليون طن حاصلات زراعية بقيمة 553 مليون دولار وبلغت الصادرات من الحاصلات الزراعية 3.5 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار مطالبا من الحكومة تقديم الدعم للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية حتى يقوم بدوره المهم في ملف التصدير الزراعي لمختلف دول العالم.​

    محمد فرج عامر لجنة الصناعة مجلس النواب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية

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