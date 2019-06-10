وزير التنمية المحلية يتفقد مجمع المعالجة للتخلص من القمامة بمدينة ١٥ مايو

كتب- محمد نصار:

تفقد وزير التنمية المحلية مجمع تقديم خدمات المعالجة للتخلص من القمامة بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة التابع للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (إيكارو) وذلك بحضور الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور هشام شريف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والشركة، وشارك في الزيارة رئيس مجلس أمناء مدينة 15 مايو وعدد من أعضاء المجلس عن السكان.

وخلال الزيارة استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من الدكتور هشام شريف وعدد من المهندسين العاملين بالشركة حول مراحل تشغيل عملية إدارة المخلفات البلدية الصلبة التي تتم في المجمع حيث أنه يعمل بطاقة ٢٥٠٠ طن إلى ٣٠٠٠ طن في اليوم، وتتضمن مراحل التشغيل أيضاً عمليات الفرز والتدوير للمخلفات وصولاً إلى كل من الكومبوست ووقود المرفوضات (RDF ) وكذا إدارة عملية الدفن الصحى للمرفوضات .

كما تفقد الوزير وقيادات الشركة والوزارة كافة مراحل منظومة الفرز وإنتاج السماد العضوي ومعمل مراقبة الجودة للسماد وال(RDF )، وإنتاج بدائل الوقود واختتم الوزير الجولة التفقدية في المجمع بزيارة منظومة الدفن الصحي للمخلفات.

واستمع الوزير خلال الزيارة إلى مجموعة من شكاوى المواطنين من سكان مدينة 15 مايو والتى نقلها رئيس مجلس الأمناء وعلى رأسها تضرر الأهالي من أحد مصانع المخلفات الطبية بالمنطقة والذي يسبب بعض الإنبعاثات والروائح الكريهة.

ووعد الوزير بدراسة وضع المصنع وحل تلك المشكلة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، كما شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة اهتمام الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (إيكارو) بالمشاركة المجتمعية بمدينة 15 مايو والتفاعل بصورة مستمرة من مطالب المواطنين من سكان المنطقة المجاورة لمجمع المخلفات، خاصة فيما يخص إقامة بعض المشروعات الخدمية للمواطنين ومنها أعمال التجميل والنظافة بالمدينة، وأشار شعراوي إلى أهمية الإستمرار فى إلتزام مسئولي المجمع بالضوابط والإشتراطات البيئة والصحية لمنظومة العمل.

وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلي رفع معدلات نظافة الشارع خاصة فى الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان في كافة المحافظات حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فيما يخص مشكلة القمامة في وقت سريع.​