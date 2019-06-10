حدث ليلًا| تفاصيل "مذبحة السويس".. وكيف يعيش "الموتى الأحياء" في ليبيا؟

(مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- "يمنح الدار استقلالية".. "دينية النواب" توافق على مشروع قانون تنظيم "الإفتاء"

قال الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون تنظيم العمل بدار الإفتاء المصرية، ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشته بالجلسة العامة.

- حمدي الكنيسي: وصول جهاز استقبال البث الأرضي لمشاهدة "أمم إفريقيا"

أكد حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، وصول جهاز استقبال البث الأرضي الرقمي لمشاهدة بطولة إمم إفريقيا المقامة في مصر على التليفزيون الأرضي.

- عمرو أديب يشيد بالاستثمار في نادي غزل المحلة: "يا ريت نبيع المصنع كمان"

أشاد الإعلامي عمرو أديب باعتزام وزارة قطاع الأعمال العام الدخول في شراكة مع مستثمر في صناعة الرياضة؛ لتطوير نادي غزل المحلة العريق، من أجل المنافسة في الدوري الممتاز.

- "التعليم": لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمي في الصفين الثاني والثالث الثانوي

عقد وزير التربية والتعليم، اجتماعًا اليوم مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوى على التابلت.

- "دعاية تساوي مليارات".. إشادة قوية من السياحة بزيارة "مو" للجونة (صور)

حرص الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على مشاركة محبيه ومتابعيه، صور إجازة العيد التي يقضيها في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، ما دفع قيادات السياحة للإشادة بـ"مو" واعتبروا ما يفعله دعاية مجانية للقطاع المصري ومعالمه أمام العالم كله، والذي ستجني مصر ثماره قريبًا.

- في 3 دقائق.. السعودية تصدر تأشيرة فورية لزوار موسم جدة

أعلنت اللجنة المنظمة لموسم جدة، أمس الأحد، إطلاق تأشيرة سياحية إلكترونية فورية لزوار موسم جدة من خارج السعودية يستغرق إصدارها 3 دقائق، لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على السعودية كإحدى الدول السياحية الرائدة في العالم، كما تمنح التأشيرة الفورية مالكها حق الإقامة مدة 30 يومًا، وتتبع مختلف الفعاليات الترفيهية التي تشهدها مناطق المملكة المختلفة.

- ما الطرق العلمية لضبط الساعة البيولوجية بعد رمضان؟ خبيرة طب تجيب

قالت الدكتورة شهيرة لوزة، مدير مركز القاهرة لأبحاث طب النوم، إن الساعة البيولوجية لجسم الإنسان هي عبارة عن مجموعة من الخلايا في مخ الإنسان، وهي مسؤولة عن تغيرات كثيرة في الجسم؛ أهمها النوم والاستيقاظ، مشيرة إلى أنه لابد أن تكون هذه الساعة منتظمة، وذلك من خلال استيقاظ الشخص كل يوم في نفس الموعد.

- "الأطباء البيطريين" تحذر من انتشار ذبح "البتلو" خارج السلخانة

حذَّر الدكتور علي سعد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، من تحايل الجزارين على قرار منع ذبح لحم البتلو خارج السلخانة في ظل غياب الرقابة على الأسواق.

- "الجنيه بيعمل ريمونتادا".. خبير اقتصاد: في هذا الوقت يشعر المواطن بأثر هبوط الدولار

قال الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن استمرار هبوط سعر الدولار أمام الجنيه المصري مرتبط باستمرار قيمة التدفقات المالية التي دخلت إلى مصر في الفترة الأخيرة.

- "تفاصيل مرعبة".. "هند" مزقت جسد طفلتيها بـ37 طعنة (القصة الكاملة)

يصاب البدن بالأمراض فيسهل علاجه، وإن قصر المريض في حق نفسه فإن ضرره يقع عليه فقط، بينما تتسع دائرة الخطر إذا ما أصيب الشخص بداء في العقل، عندها قد يضر من حوله وتبدأ قائمة الخطر من الأذى البدني إلى القتل حتى وإن كان الأبناء هم الضحايا.

- لارتفاع درجات الحرارة.. تغيير مواعيد العمل الرسمية في الوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، تغيير مواعيد العمل الرسمية بكافة المصالح الحكومية بداية من اليوم، أسوة بالعام الماضي لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وللتيسير على الموظفين.

- "الموتى الأحياء".. كيف يعيش المهاجرون غير الشرعيين داخل السجون الليبية؟

يعيش "كيدانا" في سجن الزنتان سيء السمعة بليبيا، بعد إلقاء القبض عليه هاربًا من أفريقيا إلى "جنة أوروبا"، بينما يشاركه محبسه 744 مهاجرًا آخر، يحاول أغلبهم إخفاء هواتفهم المحمولة بعيدًا عن أيادي الحرس، سعيًا للتواصل مع العالم الخارجي والصحافة، التي يتسرب إليها يوميًا أهوال ما يعانيه هؤلاء على الضفة الأخرى من البحر الذي لطالما حلموا باجتيازه.