الصحة للمدخنين: "فارقها.. واختار صحتك"

كتب - أحمد جمعة:

دشنت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حملة بعنوان "فارقها واختار صحتك" عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لنشر الوعي المجتمعي عن أهمية مكافحة التدخين والتصدي له.

وقالت حملة "100 مليون صحة"، إن شهر رمضان يعتبر الوقت المناسب لاتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين، مضيفة: "ما دام يومك في الصيام بيكمل من غير سجاير، كمّل باقي اليوم واتحدى نفسك وفارقها واختار صحتك وصحة اللي حواليك".

وأكدت الحملة -عبر حسابها على فيسبوك- أن التدخين له أشكال مختلفة، لكن تأثيره على صحة الإنسان واحد فضلا عن أن التدخين بكل أشكاله وأنواعه يعرض الإنسان لمشكلات صحية متعددة منها أمراض القلب، والجهاز التنفسي، والسكتة الدماغية وأنواع السرطان وحتى العقم.

وأشارت إلى أنه ليس فقط من يدخن يتعرض لمشكلات صحية بل المحيطون به يتعرضون للدخان.