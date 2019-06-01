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    السيسي يُقر تعديل قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية

    11:23 م السبت 01 يونيو 2019
    السيسي يُقر تعديل قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة - مصراوي:

    وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 71 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

    ونصت التعديل الجديد بالفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المشار إليه، على أن "يكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ السن المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للهيئة حسابات بالبنك المركزي في حساب الحكومة الموحد، تودع فيها مواردها، ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة مالية إلى أخرى وذلك فيما عدا نسبة 80 % من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزي للأوراق المالية التي تستأديها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي".

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

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