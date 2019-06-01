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    بطريرك الكاثوليك يهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

    09:17 م السبت 01 يونيو 2019
    بطريرك الكاثوليك يهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

    الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكا

    القاهرة- أ ش أ:

    قدم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

    وجاء في نص برقية بعثها الأنبا إبراهيم إسحق: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك.. وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب.حفظ الله مصر وشعبها".

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    إبراهيم إسحق الأقباط الكاثوليك السيسي عيد الفطر المبارك

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