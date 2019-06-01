ممثل جينيس العالمية: العاصمة الإدارية من أعظم مشروعات مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي والشريك الرسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية في القاهرة والشرق الأوسط، إن تنظيم مائدة إفطار جماعي تحت اسم "مصر بتفطر" حدث عظيم جدًا، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا قياس المائدة للتاكد من أنها ستدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأضاف مقلد، على هامش إفطار العاصمةالإدارية الجديدة، اليوم السبت، أن مصر حصلت على 3 أرقام قياسية في أقل من شهر بداية من البرج المعلق بمحور روض الفرج ثم أكبر مبنى سكني في العالم، والأن تتم إجراءات أطول مائدة إفطار في العاصمة الإدارية، متمنيًا زيادة الأرقام القياسية التي تعمل عليها مصر في الفترة القادمة.



وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية من أعظيم المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، خاصة وأنه بأيادي مصرية 100%، فمصر تصنع الأن حضارة جديدة في البناء والتشييد.