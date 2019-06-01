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    الأنبا رافائيل يفتتح معرض أيقونات العائلة المقدسة بكنيسة زويلة

    08:27 م السبت 01 يونيو 2019
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    كتب- إسلام ضيف:

    افتتح الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة وكهنة كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بحارة زويلة، اليوم السبت، معرضًا لبعض الأيقونات القبطية النادرة، التي توثق رحلة العائلة المقدسة أثناء زيارتها إلى مصر.

    ويضم المعرض عددًا من الأيقونات للسيدة مريم العذراء، وهي تحمل رضيعها برفقة القديس يوسف النجار أثناء زيارتهم للعديد من المناطق بمصر.

    أيقونات العائلة المقدسة كنيسة زويلة الأنبا رافائيل

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