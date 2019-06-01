حرارة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس العيد "بيان رسمي"

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك والذي يبدأ الثلاثاء المقبل.

وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال هذه المدة في معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، يكون حار على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى مدن ومحافظات القناة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويكون لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

وتتكاثر السحب المنخفصة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الغربية للبلاد، وخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون حركة الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أنه بصفة عامة فإن الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل.

وطالبت هيئة الأرصاد، المواطنين، بالقيادة بهدوء على الطريق الزراعي والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة

- السواحل الشمالية من 29 إلى 31 درجة.

- الوجه البحري والقاهرة من 35 إلى 36 درجة.

- شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة.

- جنوب الصعيد من 44 إلى 45 درجة.

- جنوب سيناء من 35 إلى 36 درجة.