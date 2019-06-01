زكي عابدين: إفطار العاصمة الإدارية حضرة 7 آلاف مواطن

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم تنظيم أطول مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية، والتي يسعون من خلالها لدخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

وأضاف عابدين، في تصريحات خاصة لمصراوي، على هامش حفل الإفطار، اليوم السبت، أن عدد الحضور في إفطار اليوم يتراوح بين 6 وحتى 7 آلاف مواطن من كل أطياف الشعب المصري، وكل المشاركين في العاصمة الإدارية من شركات مقاولات وتطوير عقارية وغيرها من الشركات الوطنية.

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية، إلى أن المائدة التي تم تنظيما اليوم تتخطي 3100 متر، موضحًا أن اللجنة الفنية التابعة لموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية مستمرة في رفع قياسات المائدة حتى يتبين هل سيتم تسجيلها أم لا.